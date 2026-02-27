Движение первых запустило новый сезон проекта для вовлечения детей в науку

«Научная вселенная первых» — это уникальный всероссийский проект, объединяющий цифровую платформу и очные мероприятия для ребят в возрасте от 6 до 25 лет и их наставников. Благодаря проекту они могут принять участие в масштабных научных исследованиях, инициированных ведущими учеными и корпорациями России, получить полезные навыки аналитической и практической работы", — цитирует пресс-служба движения председателя правления Артура Орлова.