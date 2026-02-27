Движение первых запустило новый сезон проекта для вовлечения детей в науку

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Движение первых объявило о запуске нового сезона всероссийского проекта «Научная вселенная первых», дети и молодежь от 6 до 25 лет смогут принять участие в научных исследованиях.
«Научная вселенная первых» — это уникальный всероссийский проект, объединяющий цифровую платформу и очные мероприятия для ребят в возрасте от 6 до 25 лет и их наставников. Благодаря проекту они могут принять участие в масштабных научных исследованиях, инициированных ведущими учеными и корпорациями России, получить полезные навыки аналитической и практической работы", — цитирует пресс-служба движения председателя правления Артура Орлова.
Задания по разным научным направлениям размещены на цифровой платформе наука.будьвдвижении.рф. В ходе проекта каждый участник получает возможность самостоятельно выбирать интересующие темы, выполнять практические задания, проводить эксперименты и наблюдения.
Исследования ребят публикуются ежеквартально и распределяются по категориям, за выполнение которых участники получают волонтерские часы (баллы). В дальнейшем их можно будет обменять на призы от Движения первых и партнеров проекта.