В омском драмтеатре перенесли спектакль из-за актрисы

«В связи с болезнью актрисы, спектакль “Дядя Ваня” (16+) на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой переносится с 28 февраля на 17 апреля в 19:00. Приносим извинения за доставленные неудобства. Билеты, приобретенные на 28 февраля, остаются действительными на дату переноса», — говорится в публикации театра.