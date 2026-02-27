Ричмонд
В омском драмтеатре перенесли спектакль из-за актрисы

Указывается, что артистка заболела.

Источник: SuperOmsk.ru

В пятницу, 27 февраля 2026 года, на странице Омского академического театра драмы в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение о переносе спектакля.

«В связи с болезнью актрисы, спектакль “Дядя Ваня” (16+) на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой переносится с 28 февраля на 17 апреля в 19:00. Приносим извинения за доставленные неудобства. Билеты, приобретенные на 28 февраля, остаются действительными на дату переноса», — говорится в публикации театра.

Отметим, что имя актрисы не называется, однако на афише в женской роли заявлена Кристина Лапшина, она играет Соню.

