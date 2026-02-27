Министерство информации обновило список запрещенных книг в Беларуси

В этот раз список пополнился 16 изданиями. В частности, в перечень попали книги «Уроки во грехе» Пэма Гудвина, «Нация прозака» Элизабет Вуртцель, «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. Кроме того, в него вошел роман российского писателя Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» и другие произведения зарубежных авторов.