Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство информации обновило список запрещенных книг в Беларуси

Мининформации внесло 16 новых книг в список запрещенных в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство информации обновило список запрещенных книг в Беларуси. Подробная информация опубликована на сайте ведомства.

В последний раз список запрещенных к распространению печатных изданий обновлялся в декабре 2025 года. Тогда в него добавили 52 книги (подробнее мы писали здесь).

В этот раз список пополнился 16 изданиями. В частности, в перечень попали книги «Уроки во грехе» Пэма Гудвина, «Нация прозака» Элизабет Вуртцель, «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. Кроме того, в него вошел роман российского писателя Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» и другие произведения зарубежных авторов.

По состоянию на 27 февраля 2026 года в перечень запрещенных изданий внесена 241 книга.

Ранее Мининформации сообщило, что более девяти тысяч материалов признаны экстремистскими в Беларуси.

Тем временем Минтруда Беларуси развенчало пять мифов про работу на испытательном сроке.

Кстати, синоптики сказали, каким будет начало весны 2026 года в Беларуси: от мороза до плюс 10.