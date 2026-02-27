Министерство информации обновило список запрещенных книг в Беларуси. Подробная информация опубликована на сайте ведомства.
В последний раз список запрещенных к распространению печатных изданий обновлялся в декабре 2025 года. Тогда в него добавили 52 книги (подробнее мы писали здесь).
В этот раз список пополнился 16 изданиями. В частности, в перечень попали книги «Уроки во грехе» Пэма Гудвина, «Нация прозака» Элизабет Вуртцель, «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер. Кроме того, в него вошел роман российского писателя Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» и другие произведения зарубежных авторов.
По состоянию на 27 февраля 2026 года в перечень запрещенных изданий внесена 241 книга.
Ранее Мининформации сообщило, что более девяти тысяч материалов признаны экстремистскими в Беларуси.
