В Ольхонском районе усилят проверки турбизнеса после гибели восьми человек

В Ольхонском районе после трагедии на Байкале, где под лед провалился автомобиль с туристами, власти решили усилить контроль за перевозчиками и владельцами гостиниц. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, уже прошли встречи с представителями туристического сообщества. Главная тема — как сделать отдых на острове безопаснее.