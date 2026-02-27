Ричмонд
В Ольхонском районе усилят проверки турбизнеса после гибели восьми человек

Разрабатывают меры по ужесточению наказания за выезд на лед вне официальных переправ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ольхонском районе после трагедии на Байкале, где под лед провалился автомобиль с туристами, власти решили усилить контроль за перевозчиками и владельцами гостиниц. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, уже прошли встречи с представителями туристического сообщества. Главная тема — как сделать отдых на острове безопаснее.

Планируют провести дополнительные проверки перевозчиков и отельеров. Также разрабатывают меры по ужесточению наказания за выезд на лед вне официальных переправ.

Кроме того, на встречах обсудили отношения между местными жителями и нацпарком. Власти ищут компромисс, чтобы не ущемлять интересы людей, но соблюдать экологические нормы и развивать туризм. 3 марта в Хужире проведут встречу с жителями, чтобы обсудить все вопросы лично.

Кстати, 27 февраля открыли долгожданную ледовую переправу на остров Ольхон.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что после гибели семи туристов на Байкале задержан организатор нелегальных поездок. Подробности.