В Ольхонском районе усилят проверки турбизнеса после гибели восьми человек

В Ольхонском районе после трагедии на Байкале, где под лед провалился автомобиль с туристами, власти решили усилить контроль за перевозчиками и владельцами гостиниц. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, уже прошли встречи с представителями туристического сообщества. Главная тема — как сделать отдых на острове безопаснее.
Планируют провести дополнительные проверки перевозчиков и отельеров. Также разрабатывают меры по ужесточению наказания за выезд на лед вне официальных переправ.
Кроме того, на встречах обсудили отношения между местными жителями и нацпарком. Власти ищут компромисс, чтобы не ущемлять интересы людей, но соблюдать экологические нормы и развивать туризм. 3 марта в Хужире проведут встречу с жителями, чтобы обсудить все вопросы лично.
Кстати, 27 февраля открыли долгожданную ледовую переправу на остров Ольхон.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что после гибели семи туристов на Байкале задержан организатор нелегальных поездок. Подробности.