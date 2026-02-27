Омское Заксобрание изменило правила смены категории для сельхозземель

Предусматривается отдельный, состоящий их нескольких этапов порядок рассмотрения ходатайств об изменении категорий земель АПК. Намечен многоступенчатый анализ законности и целесообразности каждого изменения целевого назначения участков. Первоначально ходатайство о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию направляется в минимущества, оно далее при отсутствии юридических оснований для отказа направляет губернатору предложение о переводе.