Омское Заксобрание изменило правила смены категории для сельхозземель

Областное Заксобрание накануне привело региональный закон в соответствие федеральному, согласно которому с 1 марта 2026 года процедура перевода земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию где-либо включает обязательное участие главы конкретного данного региона.
"Соответствующие законодательные положения были приняты на федеральном уровне в 2025 году и регулируют вопросы, определяющие основания и порядок перевода земель и земельных участков сельскохозяйственного назначения в другие категории земель.
Теперь в процедуре перевода земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию высшее должностное лицо субъекта РФ выступает ключевым звеном: глава региона рассматривает предложение исполнительного органа и при согласии инициирует законодательный процесс", — пояснила пресс-служба областного минимущества.
В Омской области перевод земель сельхозназначения в иные категорий будет делаться на основании постановления ЗС и с предварительного согласия губернатора, а также заключения федерального минсельхоза. Ныне перевод земель уполномоченным органом исполнительной власти, региональным минимущества.
Предусматривается отдельный, состоящий их нескольких этапов порядок рассмотрения ходатайств об изменении категорий земель АПК. Намечен многоступенчатый анализ законности и целесообразности каждого изменения целевого назначения участков. Первоначально ходатайство о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию направляется в минимущества, оно далее при отсутствии юридических оснований для отказа направляет губернатору предложение о переводе.
В случае согласия глава региона направляет в ЗС законодательную инициативу, предусматривающую перевод земель. В случае принятия решения, предусматривающего перевод земель, минимущества в течение пяти рабочих дней со дня его вступления в силу принимает акт о переводе земель.
Новый порядок направлен против сокращения площади земель сельхозназначения, а также для создания дополнительных гарантий для развития фермерских хозяйств. Ныне в федеральном законе установлена возможность перевода сельхозугодий в другие категории в исключительных случаях.
