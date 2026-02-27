Ричмонд
Жительница Уфы прописала в своей квартире больше 430 мигрантов

За фиктивную регистрацию иностранцев уфимка ответит в суде.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудят местную жительницу. Прокуратура Башкирии сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении уфимки.

По данным ведомства, с января 2024 по декабрь 2025 года женщина зарегистрировала в своей квартире на улице М. Гафури более 430 иностранцев. В прокуратуре уточнили, что на самом деле никто из них никогда не жил по указанному адресу.

Дело передано в Кировский районный суд Уфы, заключили в прокуратуре.

