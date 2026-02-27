Жительница Уфы прописала в своей квартире больше 430 мигрантов

В Уфе осудят местную жительницу. Прокуратура Башкирии сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении уфимки.
По данным ведомства, с января 2024 по декабрь 2025 года женщина зарегистрировала в своей квартире на улице М. Гафури более 430 иностранцев. В прокуратуре уточнили, что на самом деле никто из них никогда не жил по указанному адресу.
Дело передано в Кировский районный суд Уфы, заключили в прокуратуре.
