Ярмарка выходного дня снова заработает на Уральской в Краснодаре

В Краснодаре 28 февраля снова заработает ярмарка выходного дня, расположенная на улице Уральской, 170/7. Об этом рассказали в мэрии краевой столицы.
В этот день в Краснодаре будут открыты сразу семь ярмарок, что позволит выбрать наиболее удобное место для покупок. Работать они будут с 8:00 до 15:00.
Помимо Уральской, ярмарки откроются по следующим адресам: ул. им. Героя Яцкова, 11, ул. им. Дзержинского, 213, ул. им. Каляева, 198, ул. Бургасская, 31/1, ул. Одесская, 48 и просп. Чекистов, 9.
Местные жители и гости города смогут приобрести свежие продукты от производителей: овощи, фрукты, мясо, рыбу, а также молочную и мясную продукцию.