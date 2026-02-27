Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ярмарка выходного дня снова заработает на Уральской в Краснодаре

В Краснодаре откроются семь ярмарок выходного дня 28 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре 28 февраля снова заработает ярмарка выходного дня, расположенная на улице Уральской, 170/7. Об этом рассказали в мэрии краевой столицы.

В этот день в Краснодаре будут открыты сразу семь ярмарок, что позволит выбрать наиболее удобное место для покупок. Работать они будут с 8:00 до 15:00.

Помимо Уральской, ярмарки откроются по следующим адресам: ул. им. Героя Яцкова, 11, ул. им. Дзержинского, 213, ул. им. Каляева, 198, ул. Бургасская, 31/1, ул. Одесская, 48 и просп. Чекистов, 9.

Местные жители и гости города смогут приобрести свежие продукты от производителей: овощи, фрукты, мясо, рыбу, а также молочную и мясную продукцию.