ЦБ предупредил о мошенничестве с рассылкой «полезных» файлов

«Злоумышленники все чаще рассылают файлы с вирусами в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похитить деньги пользователей. Они маскируют их под “полезные” файлы — например, бесплатные электронные книги или антивирусные программы. Однако если человек скачает и откроет такой файл, то мошенники получат полный дистанционный контроль над его устройством», — говорится в сообщении.