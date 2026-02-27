ЦБ предупредил о мошенничестве с рассылкой «полезных» файлов

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кибермошенники всё чаще похищают деньги с помощью рассылки «полезных» файлов, если человек скачает и откроет такой файл, то мошенники получат полный дистанционный контроль над его устройством, отмечает Банк России.
«Злоумышленники все чаще рассылают файлы с вирусами в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похитить деньги пользователей. Они маскируют их под “полезные” файлы — например, бесплатные электронные книги или антивирусные программы. Однако если человек скачает и откроет такой файл, то мошенники получат полный дистанционный контроль над его устройством», — говорится в сообщении.
Там сообщается, что это позволит злоумышленникам читать входящие смс, просматривать журнал звонков и управлять любыми функциями смартфона.
Банк России рекомендует быть внимательными и никогда не переходить по ссылкам от незнакомых людей, не открывать файлы, полученные от них.
«Лучше заблокировать такого собеседника. Установите на своем мобильном устройстве антивирус и регулярно его обновляйте», — заключил регулятор.