В Первоуральске травмпункт перенесут в центр города

В центре Первоуральска откроется травматологический пункт.

Источник: региональный Минздрав

В Первоуральске травматологический пункт перенесут из отдаленного микрорайона Динас в центральный медгородок. Инициативу поддержала заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.

— Это будет новое медицинское подразделение в центре города. Мы нашли для этого помещение, где раньше был пищеблок. Вопрос был не столько деньгах, сколько во времени: нам хотелось это сделать в максимально короткие сроки, — отметила Татьяна Савинова.

Решение о временном размещении травмпункта на втором этаже без лифта было принято еще в 1975 году, что не соответствовало правилам. Поэтому его переместили в поликлинику в микрорайоне Динас. После этого помощь начали оказывать на первом этаже, но появилась новая проблема — травмпункт был слишком далеко от центра города.

Новое подразделение начали делать с осени, и оно должно открыться в марте этого года.