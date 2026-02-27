В Первоуральске травмпункт перенесут в центр города

Решение о временном размещении травмпункта на втором этаже без лифта было принято еще в 1975 году, что не соответствовало правилам. Поэтому его переместили в поликлинику в микрорайоне Динас. После этого помощь начали оказывать на первом этаже, но появилась новая проблема — травмпункт был слишком далеко от центра города.