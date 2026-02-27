Шакира претендует на включение в Зал славы рок-н-ролла. Кто еще в списке

Оргкомитет Зала славы рок-н-ролла объявил список претендентов на включение в 2026 году. В него вошли 17 исполнителей из разных музыкальных жанров. Десять артистов были номинированы впервые.
По правилам организации попасть в Зал славы рок-н-ролла можно только спустя 25 лет после выхода первой коммерческой записи. В этом году музыканты Лютер Вандросс и Джефф Бакли были номинированы посмертно.
«Этот разнообразный список талантливых номинантов отражает постоянно меняющиеся облик и звучание рок-н-ролла, а также его непреходящее влияние на молодежную культуру. Включение в Зал славы рок-н-ролла — это высшая награда в музыке, и мы с нетерпением ждем возможности отметить лауреатов 2026 года этой осенью», — заявил председатель Зала славы рок-н-ролла Джон Сайкс.
Полный список кандидатов:
- Билли Айдол;
- INXS;
- Iron Maiden;
- Джефф Бакли;
- Joy Division/New Order;
- Лорин Хилл;
- Лютер Вандросс;
- Мэрайя Кэри;
- Мелисса Этеридж;
- New Edition;
- Oasis;
- Pink;
- Фил Коллинз;
- Sade;
- Шакира;
- The Black Crowes;
- Wu-Tang Clan.
Победителей выберет международная комиссия, состоящая более чем из 1,2 тыс. артистов, историков и профессионалов музыкальной индустрии. В критерии отбора входят такие факторы, как: влияние артиста на музыкальную культуру, влияние на последующих музыкантов, масштаб и продолжительность карьеры и творческого наследия.
Имена победителей будут объявлены в апреле вместе с теми, кто будет включен в Зал славы рок-н-ролла в рамках трех специальных номинаций: «Музыкальное влияние», «Музыкальное мастерство» и премия имени Ахмета Эртегуна для неисполнителей. Торжественная церемония пройдет осенью.
Номинанты премии «Ника»
Ранее Российская академия кинематографических искусств представила номинантов Национальной кинематографической премии «Ника» за 2025 год. Вручение наград состоится 23 марта в Театре Моссовета.
За звание лучшего режиссера поборются Бакур Бакурадзе («Лермонтов»), Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина») и Сергей Члиянц («Ветер»).
Претендентами на награду за «Лучшую мужскую роль» стали Сергей Безруков («Август»), Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина») и Константин Хабенский («Здесь был Юра»). В номинации «Лучшая женская роль» соревнуются Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»), Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки») и Юлия Снигирь («Мой сын»).
«Аутсорс», «Бар “Один звонок”», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции» поборются за звание «Лучший сериал».