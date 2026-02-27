Более 25 млрд рублей федеральных средств получили донские производители в 2025 году

В Ростовской области подвели итоги развития промышленности за 2025 год. Совещание провел губернатор Юрий Слюсарь. Об этом говорится на сайте донского правительства.
В прошлом году были запущены новые производства, включая ключевые инвестпроекты. На поддержку производителей направили 25,5 миллиарда рублей федеральных средств. Как отметил губернатор, Ростовская область второй год подряд входит в топ-5 рейтинга эффективной промышленной политики.
Также регион активно развивает новые отрасли. Область получила федеральную субсидию на создание научно-производственного центра.
В ЮФУ открыли центр малотоннажной химии. Президенту представили беспилотный трактор «Донтех» с локализацией 90 процентов. А в Новочеркасске создали робота-укладчика для крыла самолета МС-21.
