Карагандинца лишили водительских прав из-за диагноза

Истец указал, что с 01.09.2021 года мужчина состоит на диспансерном учете у психиатра в областном центре психического здоровья с диагнозом F07.0 — расстройство личности органической этиологии. При этом 6 августа 2019 года ему было выдано водительское удостоверение с разрешающими категориями «В, С1» сроком действия до 6 августа 2029 года.