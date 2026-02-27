Ричмонд
Карагандинца лишили водительских прав из-за диагноза

В Караганде судом прекращено право водителя на управление транспортным средством в связи с медицинскими противопоказаниями, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, суд района имени Алихана Бокейхана Караганды рассмотрел гражданское дело по иску Департамента полиции региона к мужчине о прекращении специального права на управление транспортным средством.

Истец указал, что с 01.09.2021 года мужчина состоит на диспансерном учете у психиатра в областном центре психического здоровья с диагнозом F07.0 — расстройство личности органической этиологии. При этом 6 августа 2019 года ему было выдано водительское удостоверение с разрешающими категориями «В, С1» сроком действия до 6 августа 2029 года.

В соответствии с п.1 приказа министра здравоохранения и социального развития РК от 9 ноября 2015 года «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, при которых лицам запрещается управлять транспортными средствами», указанный диагноз входит в перечень заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.

Оценивая представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу, что состояние здоровья ответчика препятствует безопасному управлению транспортным средством и создает угрозу безопасности дорожного движения, а также правам и законным интересам неопределенного круга лиц.

Решением суда иск удовлетворен, право мужчины на управление транспортными средствами прекращено.

Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение без изменения.