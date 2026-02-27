Встань и иди. Популярный вид ходьбы влияет на сахар и давление при диабете

Пациенты вышли на дистанцию утром в девять часов натощак, после 14-часового голодания. У всех до этого был проверен уровень глюкозы в крови, он составлял от 6,0 до 11,3 ммоль/л, но в среднем был 7,6 ммоль/л. У одной из участниц была выявлено повышение сахара до 15, 9 ммоль/л, и она от прогулки была отстранена. Дело в том, что РДА не рекомендует начинать выполнение физической нагрузки людям с диабетом при гликемии 14,0 ммоль/л и выше.