Встань и иди. Популярный вид ходьбы влияет на сахар и давление при диабете

Северная или скандинавская ходьба с палками становится все популярней, и это очень здорово. Особенно ею активно занимаются люди в возрасте, и с сопутствующей патологией.
Но в принципе, она полезна всем
«Заниматься ей может любой, независимо от физической формы и возраста, — рассказывал нам известный специалист по скандинавской ходьбе, доцент, кандидат медицинских наук, Андрей Волков. — Это самый доступный вид спорта, ведь она использует естественный и знакомый каждому вид физической активности — ходьбу, и для занятий не требуется сложной экипировки, инфраструктуры — стадионов, бассейнов
Подготовка была серьезной
Российская диабетическая ассоциация вместе со спортклубом «Ветеран» им. В. Ф. Иовлева провела испытание влияния прогулки с палками на показатели здоровья у людей с сахарным диабетом второго типа. Об этом эксперименте рассказывает один из его организаторов и разработчик методики врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов:
"Мы оценивали влияние северной (скандинавской) ходьбы у пациентов с ожирением и с сахарным диабетом второго типа. В испытании приняли участие 11 женщин и один мужчина, длительность заболевания от его выявления составляла от трех месяцев до 15 лет (средняя длительность — примерно 3,5 года). Возраст участников был от 56 до 74 лет. Индекс массы тела колебался от 20,26 до 37,39 кг/м², составляя в среднем 36,01 (это соответствует ожирению II степени — прим. ред.).
Пациенты вышли на дистанцию утром в девять часов натощак, после 14-часового голодания. У всех до этого был проверен уровень глюкозы в крови, он составлял от 6,0 до 11,3 ммоль/л, но в среднем был 7,6 ммоль/л. У одной из участниц была выявлено повышение сахара до 15, 9 ммоль/л, и она от прогулки была отстранена. Дело в том, что РДА не рекомендует начинать выполнение физической нагрузки людям с диабетом при гликемии 14,0 ммоль/л и выше.
Средние уровни систолического артериального давления до начала прогулки составили 144 мм рт. ст., для диастолического — 87 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений была в среднем 75 ударов в минуту".
Только одни плюсы
"Прогулка проходила в крайне неблагоприятных погодных условиях: при температуре воздуха плюс один градус Цельсия, шёл дождь, дорога была скользкой из-за тающего снега и наледи, — продолжает Михаил Владимирович. — За 45 минут чистого времени было сделано 6012 шагов, они измерялись с помощью шагомера.
Глюкоза крови после окончания прогулки с палками понизилась до 5,7−9,8 ммоль/л, в среднем достигнув уровня 6,95 ммоль/л. Систолическое артериальное давление снизилось до среднего значения в 131,4 мм рт. ст., а диастолическое — до 81,2 мм рт. ст. Частота сердечных сокращений, как и положено после физической нагрузки, в среднем была чуть выше —77,5 ударов в минуту.
О чем свидетельствуют эти изменения? Однократная прогулка с лыжными палками у людей с сахарным диабетом второго типа оказала положительное влияние на гликемию (сахар крови), снизив её в среднем на 8,55%. Влияние на артериальное давление тоже было позитивным: систолическое давление в среднем сократилось на 8,1%; диастолическое — на 6,79% (лишь у одной из участниц реакция артериального давления была неудовлетворительной). Частота сердечных сокращений в среднем выросла на 3,12%, что является после такой физической нагрузки абсолютно нормальным.
Как врач-психоэндокринолог, должен отметить ещё положительное влияние прогулки с палками на психоэмоциональный статус. Участники испытания «взаимно заражали» позитивными эмоциями друг друга. Особенно, когда они узнали после прогулки об отличных результатах, полезных для здоровья. Вывод из всего этого очевиден: людям с сахарным диабетом второго типа, даже с сопутствующими ожирением и гипертонией, скандинавская ходьба очень полезна".