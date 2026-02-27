Ученый Пермского Политеха рассказал, где можно наблюдать кровавую Луну 3 марта

Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии ПНИПУ, рассказал, что лунные затмения бывают двух типов — частные и полные. Когда спутник Земли полностью погрузится в ее тень, то приобретет «кровавый» цвет. Явление происходит примерно раз в два-три года. Ближайшее мартовское будет единственным случаем в 2026 году, когда Луна целиком скроется в тени Земли. Следующее полное затмение придется ждать почти три года — до 31 декабря 2028 года. Кроме того, фаза затмения продлится 58 минут с 14:04 до 15:03 по московскому времени. Обычно этот этап длится всего несколько минут.