Ученый Пермского Политеха рассказал, где можно наблюдать кровавую Луну 3 марта

В этом году 3 марта жители Земли смогут увидеть полное лунное затмение, которое окрасит Луну в красновато-медный оттенок. Это событие происходит, когда наша планета оказывается ровно между Солнцем и Луной, отбрасывая на нее свою тень. Подробностями этого явления поделились в пресс-службе Пермского Политеха.
Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии ПНИПУ, рассказал, что лунные затмения бывают двух типов — частные и полные. Когда спутник Земли полностью погрузится в ее тень, то приобретет «кровавый» цвет. Явление происходит примерно раз в два-три года. Ближайшее мартовское будет единственным случаем в 2026 году, когда Луна целиком скроется в тени Земли. Следующее полное затмение придется ждать почти три года — до 31 декабря 2028 года. Кроме того, фаза затмения продлится 58 минут с 14:04 до 15:03 по московскому времени. Обычно этот этап длится всего несколько минут.
Необычным цветом Луна обязана преломленным и рассеянным в атмосфере прямым солнечным лучам. Когда спутник находится в тени, его поверхности достигают лишь длинные красные световые волны. На лунный диск попадает алая часть спектра, собранная со всех закатов и рассветов, происходящих в этот момент на нашей планете. Оттенки от ярко-медного до темно-бурого зависят от нескольких факторов: загрязненность атмосферы, высота Луны над горизонтом и погодные условия.
Ученый Пермского Политеха рассказал, что видимость затмения будет убывать с востока на запад. Так, жители Дальнего Востока смогут наблюдать все фазы при высоком положении Луны на небе. В Восточной Сибири произойдет частичное затмение, а красный оттенок появится низко над горизонтом. В Западной Сибири Луна взойдет за пять минут до конца полной фазы, а в Европейской части России астрономическое событие будет вне зоны видимости.
Евгений Бурмистров также добавил, что лунное затмение полностью безопасно для глаз, а для его наблюдения не требуются специальные приборы. Однако стоит выбрать место с открытым горизонтом вдали от городских огней, желательно в безоблачную погоду.