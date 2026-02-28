Во Владивостоке вводят запрет выхода на лед на всех водных объектах

28 февраля, в последний день зимы, во Владивостоке начнет действовать запрет выхода на лед на всех водных объектах. Теплая погода привела к снижению прочности льда и распаду ледового поля — находиться на нем стало опасно. Выезд на лед категорически запрещен в любое время года. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Сотрудники администрации Владивостока совместно со спасателями проводят профилактические беседы с рыбаками и напоминают им об опасности выхода на акватории. Одно из таких мероприятий недавно прошло в районе станции Санаторная.
«Выход на лед — это всегда колоссальный и неоправданный риск для жизни. Призываем жителей и гостей города соблюдать правила поведения и воздерживаться от опасных действий», — подчеркнули в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока.
Спасатели просят горожан быть бдительными: не проверять прочность льда ударом ноги, не собираться группами на отдельных участках, не приближаться к промоинам, трещинам и прорубям, не скатываться на санках или лыжах с крутых берегов на тонкий лед, не переходить водоемы в запрещенных местах, а также не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.
При возникновении нештатной ситуации необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 101, 112 либо в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока — 222 23 33.