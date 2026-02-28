Во Владивостоке вводят запрет выхода на лед на всех водных объектах

Спасатели просят горожан быть бдительными: не проверять прочность льда ударом ноги, не собираться группами на отдельных участках, не приближаться к промоинам, трещинам и прорубям, не скатываться на санках или лыжах с крутых берегов на тонкий лед, не переходить водоемы в запрещенных местах, а также не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.