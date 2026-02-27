Ричмонд
«Әскер аруы — 2026»: стартовало голосование за самую яркую военнослужащую

В Вооруженных силах Казахстана начался один из самых красивых и вдохновляющих проектов года — фотоконкурс «Әскер аруы — 2026», приуроченный к Международному женскому дню 8 Марта, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Уже сегодня более 40 военнослужащих-женщин со всех уголков страны борются за звание самой яркой представительницы казахстанской армии.

Это не просто конкурс фотографий. Это история о силе, характере и женственности в погонах.

Армия, в которой служат вдохновляющие женщины.

Участницы представляют виды Вооруженных сил, рода войск, региональные командования, а также структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба. За каждым портретом — своя судьба, свой путь, свой выбор служить Родине.

Освоив сложные военные специальности, они ежедневно доказывают: профессионализм не зависит от пола. Эти женщины управляют техникой, обеспечивают стратегические задачи, служат в штабах и на передовой организационной работы — и при этом остаются символами целеустремленности и внутренней силы.

Организаторы отмечают, что конкурс направлен на повышение престижа воинской службы, формирование позитивного имиджа армии и признание вклада женщин в обеспечение обороноспособности страны.

Голосование — в Instagram.

Главная интрига развернется в социальных сетях. Голосование пройдет с 27 февраля по 3 марта 2026 года на официальной странице Министерства обороны в Instagram. Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество отметок «нравится».

Фактически, судьбу титула «Әскер аруы — 2026» решат сами казахстанцы.

Больше, чем конкурс красоты.

«Әскер аруы» — это не про внешность. Это про характер. Про дисциплину, ответственность и умение сочетать службу с личностным и профессиональным ростом. Участниц отличают инициативность, компетентность и высокое чувство долга.

Каждый снимок — это отражение современной казахстанской армии, где женщины занимают достойное место и играют важную роль в укреплении обороноспособности страны.

Торжественная развязка — в Астане.

Имя победительницы объявят на торжественном мероприятии в Астане в преддверии 8 Марта. Церемония обещает стать ярким событием праздничной недели.

Конкурс «Әскер аруы» уже стал доброй традицией и символом признания заслуг женщин в погонах. И пока в Instagram разворачивается борьба за лайки, главное уже очевидно: каждая участница — победительница в своем деле.

Кто станет «Әскер аруы — 2026»? Ответ — совсем скоро.