«Әскер аруы — 2026»: стартовало голосование за самую яркую военнослужащую

Освоив сложные военные специальности, они ежедневно доказывают: профессионализм не зависит от пола. Эти женщины управляют техникой, обеспечивают стратегические задачи, служат в штабах и на передовой организационной работы — и при этом остаются символами целеустремленности и внутренней силы.