Силовики провели рейд на стройке с иностранцами в Самаре

В Самаре новоиспеченных граждан отправили в военкомат.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре военные следователи вместе с полицией и Росгвардией провели рейд на стройке в поселке Управленческий. Об этом сообщила пресс-служба военного следственного отдела СКР по Самарскому гарнизону.

Сотрудники силовых ведомств выявляли бывших иностранцев, которые недавно получили гражданство России, но не встали на учет в военкомате, как того требует закон.

В ходе рейда были выявлены нарушители, которые уклонились от постановки на учет в военном комиссариате. Их отправили военкомат, чтобы выяснить все подробности и все-таки поставить на учет.