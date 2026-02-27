Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Среди гостей — Екатерина Великая и Пушкин». В Беларуси 200-летнюю усадьбу с историей выставили на продажу всего за 45 рублей

В Беларуси 200-летняя усадьба с террасами и балконами продается за 45 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Гомельской области за одну базовую величину выставили на продажу старинную усадьбу, где могли гостить императрица Екатерина Великая и поэт Александр Пушкин. Лот опубликовали на сайте Белорусской универсальной товарной биржи.

Почти 200-летняя усадьба находится в Чечерске, ее выставляют на торги не в первый раз. Первоначальная цена составляла 429 тысяч белорусских рублей, но покупателей не нашлось. Сейчас усадьба стоит 45 рублей.

Историческое здание представляет собой двухэтажный особняк Г-образной формы из кирпича. Общая площадь усадьбы — 1129 квадратных метров. Сейчас здание законсервировано и давно не используется, но ранее были все коммуникации, в том числе центральное отопление, канализация, водоснабжение, электричество и вентиляция. Присутствуют следы и былой роскоши: окна с полукруглым завершением, обрамленные наличниками, профилированный карниз, сохранились балконы и летняя терраса с ажурным чугунным литьем.

Стоит учитывать, что здание имеет историко-культурную ценность третьей категории.

Строительство усадьбы началось в 1773 году и затянулось по разным причинам до 1860 года. Именно поэтому в его стиле смешалась разная архитектура. Это была летняя резиденция рода графа Чернышева-Кругликова. Считается, что в разные времена здесь бывала императрица Екатерина Вторая, императоры Николай Первый и Александр Второй, и даже дважды гостил Александр Пушкин. С 1905 года в здании размещалась земская школа. Потом — детская библиотека и дом пионеров.

Торги назначены на 31 марта, они будут проходить на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи.

А еще мы писали, что под Минском продают старинную усадьбу без удобств за 500 тысяч долларов.

Тем временем Нацбанк отреагировал на снижение курса белорусского рубля к российскому на 6%.