«Среди гостей — Екатерина Великая и Пушкин». В Беларуси 200-летнюю усадьбу с историей выставили на продажу всего за 45 рублей

Строительство усадьбы началось в 1773 году и затянулось по разным причинам до 1860 года. Именно поэтому в его стиле смешалась разная архитектура. Это была летняя резиденция рода графа Чернышева-Кругликова. Считается, что в разные времена здесь бывала императрица Екатерина Вторая, императоры Николай Первый и Александр Второй, и даже дважды гостил Александр Пушкин. С 1905 года в здании размещалась земская школа. Потом — детская библиотека и дом пионеров.