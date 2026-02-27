«Среди гостей — Екатерина Великая и Пушкин». В Беларуси 200-летнюю усадьбу с историей выставили на продажу всего за 45 рублей

В Гомельской области за одну базовую величину выставили на продажу старинную усадьбу, где могли гостить императрица Екатерина Великая и поэт Александр Пушкин. Лот опубликовали на сайте Белорусской универсальной товарной биржи.
Почти 200-летняя усадьба находится в Чечерске, ее выставляют на торги не в первый раз. Первоначальная цена составляла 429 тысяч белорусских рублей, но покупателей не нашлось. Сейчас усадьба стоит 45 рублей.
Историческое здание представляет собой двухэтажный особняк Г-образной формы из кирпича. Общая площадь усадьбы — 1129 квадратных метров. Сейчас здание законсервировано и давно не используется, но ранее были все коммуникации, в том числе центральное отопление, канализация, водоснабжение, электричество и вентиляция. Присутствуют следы и былой роскоши: окна с полукруглым завершением, обрамленные наличниками, профилированный карниз, сохранились балконы и летняя терраса с ажурным чугунным литьем.
Стоит учитывать, что здание имеет историко-культурную ценность третьей категории.
Строительство усадьбы началось в 1773 году и затянулось по разным причинам до 1860 года. Именно поэтому в его стиле смешалась разная архитектура. Это была летняя резиденция рода графа Чернышева-Кругликова. Считается, что в разные времена здесь бывала императрица Екатерина Вторая, императоры Николай Первый и Александр Второй, и даже дважды гостил Александр Пушкин. С 1905 года в здании размещалась земская школа. Потом — детская библиотека и дом пионеров.
Торги назначены на 31 марта, они будут проходить на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи.
