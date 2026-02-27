В Ростове осудили троих дончан за слежку за начальником военного училища

Как установил суд, в июне 2025 года курсант военного учебного заведения договорился с двумя бывшими сотрудниками сотовой компании. Они хотели раздобыть детализацию звонков своего руководителя. Дончанин, который на тот момент еще работал в сотовой компании, скачал данные и переслал бывшему коллеге. А тот уже передал информацию курсанту, чтобы тот мог узнать о личных связях начальника.