В Ростове осудили троих дончан за слежку за начальником военного училища

В Ростове вынесли приговор троим местным жителям, которые незаконно получили данные о звонках начальника курса военного училища. Преступление вскрыли сотрудники УФСБ.
Как установил суд, в июне 2025 года курсант военного учебного заведения договорился с двумя бывшими сотрудниками сотовой компании. Они хотели раздобыть детализацию звонков своего руководителя. Дончанин, который на тот момент еще работал в сотовой компании, скачал данные и переслал бывшему коллеге. А тот уже передал информацию курсанту, чтобы тот мог узнать о личных связях начальника.
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону признал всех виновными. Курсанта и одного из бывших сотрудников сотовой компании оштрафовали на 30 тысяч рублей. Другого, как действующего сотрудника, оштрафовали на 50 тысяч. Приговор уже вступил в силу.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!