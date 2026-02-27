Ричмонд
В Нижнем Тагиле закрыли участок улицы Дружинина из-за подтопления

В Нижнем Тагиле перекрыли участок улицы Дружинина.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле с 9:00 27 февраля 2026 года ограничили движение транспорта на участке улицы Дружинина, рядом с домом № 32. Причиной стало подтопление дороги. Однако из-за чего оно произошло — неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе управления городским хозяйством.

— Внимание! 27 февраля с 9:00 ограничено движение транспорта на участке улицы Дружинина в районе дома № 32. Это необходимо для выяснения причин выхода воды на проезжую часть, — рассказали в ведомстве.

На данный момент информации о восстановлении движения на участке не поступило. Как отметили в управлении, специалисты определяют причины произошедшего. После этого жителям города сообщат о сроках ремонтных работ и о том, когда движение на участке будет восстановлено.