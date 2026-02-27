Вышли первые серии перезапуска сериала «Клиника» с Заком Браффом

Теперь же кощунством выглядят стыдливые попытки сделать вид, что ничего этого не было. Особенно учитывая, что новый сезон устроен похожим образом и снова превращает выросших на наших глазах ветеранов в побитых жизнью менторов, которым молодежь заглядывает в рот. Разве что мысли этой самой молодежи для нас опять потемки: повествование вновь ведется от лица одного Джей Ди. Знатно ошпарившись в прошлый раз, сериал теперь боится даже как следует представлять новых персонажей — и будто бы опасается лишний раз переключать на них внимание. Из-за этого новички (Ава Банн, Джейкоб Дадман, Дэвид Гридли, Лайла Мохаммади, Аманда Морроу, Рэйчел Билсон, Энди Райдингс, Лиза Гилрой) кажутся безликими статистами и смотрятся значительно бледнее Керри Бише, Дэйва Франко, Майкла Мосли и других своих предшественников — во всяком случае, в первых двух сериях. Исключением пока что служит комикесса Ванесса Байер, которая изображает здесь главу отдела кадров с чрезмерной любовью к жестикуляции и твердым намерением заставить коллег вести себя прилично и экологично (главным образом, конечно, Кокса).