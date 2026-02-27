Ричмонд
В Анапе начали отсыпку пляжа песком для восстановления после ЧС

Дополнительный слой песка для возобновления пляжей появляется в Витязево.

Источник: Оперштаб Кубани

В Витязево началась отсыпка пляжа песком для восстановления после ЧС. Дополнительный слой грунта толщиной не менее 50 сантиметров после очистки добавляет арендатор территории.

Песок доставляется из согласованного с Роспотребнадзором карьера, максимально соответствующего характеристикам натурального песка на пляжах региона. Для этого потребуется около 45 тысяч кубометров материала.

«Работы планируем завершить в течение двух недель», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Если итоговая проверка Роспотребнадзора подтвердит безопасность, то этот метод восстановления планируют распространить на другие пляжи, попавшие в зону чрезвычайной ситуации.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
