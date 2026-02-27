Исследование, проведенное в странах Центральной Европы, показало, что во всех проверенных моделях наушников (81 образец) присутствуют потенциально опасные вещества. Соединения, применяемые для жесткости пластика, способны имитировать действие эстрогена. Это связывают с риском онкологических заболеваний, гормональных нарушений и преждевременного полового созревания. Правда ли, что наушники могут вызвать рак и другие болезни — читайте в справке aif.ru.
Что показало исследование наушников?
Также в наушниках нашли фталаты, токсичные для репродуктивной системы, хлорированные парафины, поражающие печень и почки, и антипирены с эндокринно-разрушающими свойствами. Хотя большинство веществ присутствовало в следовых количествах, эксперты предупреждают о «коктейльном эффекте»: постоянное ношение наушников в течение многих часов усиливает долгосрочные риски для здоровья. Особенно опасно использование наушников во время физических нагрузок, когда выделяются тепло и пот — это способствует прямому контакту веществ с кожей.
Чем опасны соединения, найденные в наушниках?
"В статье упомянуты три класса веществ, которые действительно широко используются в производстве пластиков и электроники, — рассказал aif.ru доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин, — и их опасения обоснованы:
— Фталаты. Это сложные эфиры фталевой кислоты. Их основная функция в наушниках — сделать пластик мягким и гибким. Проблема в том, что фталаты не вступают в химическую связь с полимером, а находятся в нём как в «губке». Со временем, под воздействием тепла или пота, они легко мигрируют на поверхность.
— Бисфенолы (в основном бисфенол А, или БФА). Используются при производстве поликарбоната и эпоксидных смол. В наушниках они могут встречаться в жёстких пластиках корпуса или в печатных платах. БФА известен как эндокринный дизраптор — вещество, способное имитировать гормоны организма.
— PFAS (пер- и полифторалкильные соединения). Их часто называют «вечными химикатами» из-за устойчивости к разложению. В наушниках они могут использоваться благодаря водоотталкивающим свойствам или устойчивости к нагреву".
Второй важный вопрос — о механизме попадания в организм. «С точки зрения химической кинетики, факторы, упомянутые в статье (пот, тепло), действительно являются катализаторами процесса. Повышение температуры от тела или во время тренировки увеличивает энергию молекул веществ. Для пластификаторов (фталатов) это означает увеличение скорости диффузии — они быстрее “выпотевают” из толщи материала на поверхность. Пот — это не просто вода, а солевой раствор с pH, близким к кислотному. Он может выступать в роли растворителя, вытягивающего полярные молекулы некоторых добавок на поверхность, а также способствовать разрушению поверхностного слоя пластика», — отметил эксперт.
Может ли ношение наушников привести к раку и другим заболеваниям?
Однако самый главный вопрос — в оценке рисков. Главный принцип токсикологии гласит: «Доза делает яд». Текст сообщает, что вещества обнаружены, но не говорит об их количестве. Наличие вещества само по себе не равно опасности для здоровья. Количество (а это, скорее всего, пикограммы) в тысячи раз ниже порога вредного воздействия, пояснил врач.
Кроме того, наушники контактируют только с кожей. Кожный барьер человека достаточно эффективен по своим защитным свойствам. Хотя фталаты и БФА могут проникать через кожу (особенно повреждённую или разогретую, распаренную), биодоступность при таком пути значительно ниже, чем при попадании внутрь с пищей или пылью.
Надо иметь в виду и то, что наушники — не единственный источник. Человек ежедневно сталкивается с этими соединениями в пыли, упаковке еды, косметике и так далее. Вклад именно наушников в общую химическую нагрузку на организм в условиях современного города может быть крайне незначительным по сравнению с другими факторами, уточнил профессор.
«Таким образом, посыл исследования о необходимости контроля за безопасностью потребительских товаров абсолютно верен. Однако с научной точки зрения он грешит обобщениями: “обнаружены” не равно “вызывают рак в тех количествах, в которых вы контактируете с ними через наушники”. Главный вопрос, на который текст не даёт ответа (но который должны задавать химики-гигиенисты): какова скорость миграции (мг/час) этих веществ из наушников при 35 градусах и во влажной среде и превышает ли эта скорость установленные безопасные суточные дозы? Без этих цифр исследование остаётся основательным поводом для тревоги, но не строгим научным доказательством вреда», — заключил Корякин.