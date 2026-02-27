Правда ли, что наушники могут вызвать рак и другие болезни?

«Таким образом, посыл исследования о необходимости контроля за безопасностью потребительских товаров абсолютно верен. Однако с научной точки зрения он грешит обобщениями: “обнаружены” не равно “вызывают рак в тех количествах, в которых вы контактируете с ними через наушники”. Главный вопрос, на который текст не даёт ответа (но который должны задавать химики-гигиенисты): какова скорость миграции (мг/час) этих веществ из наушников при 35 градусах и во влажной среде и превышает ли эта скорость установленные безопасные суточные дозы? Без этих цифр исследование остаётся основательным поводом для тревоги, но не строгим научным доказательством вреда», — заключил Корякин.