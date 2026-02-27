Ричмонд
В Башкирии утвержден график ОГЭ и ЕГЭ: досрочный этап стартует уже в марте

Управление образования администрации Уфы опубликовало подробное расписание государственной итоговой аттестации на 2026 год. Выпускникам стоит поторопиться с подготовкой: первые экзамены начнутся уже в начале весны.

Источник: пресс-служба / Управление образования Уфы

ЕГЭ-2026 (11 классы).

Досрочный период ЭГЭ для 11-классников начнется 20 марта с экзаменов по географии и литературе. Математику досрочники сдадут 27 марта, а завершится весенний этап 10 апреля историей и химией.

Основной период пройдет с 1 июня по 19 июня:

1 июня: история, литература, химия;

4 июня: русский язык;

8 июня: математика (оба уровня);

11 июня: обществознание, физика;

15 июня: биология, география, иностранные языки (письменно);

18—19 июня: иностранные языки (устно), информатика.

По выбору выпускника один из предметов можно будет пересдать 8 и 9 июля.

ОГЭ-2026 (9 классы).

Досрочный период для девятиклассников стартует 21 апреля (математика) и продлится до 6 мая.

Основной период начнется 2 июня и завершится 19 июня.

Важные даты:

2 июня: математика;

9 июня: русский язык;

6 июня: информатика и иностранные языки.

Резервные дни для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине, назначены на конец июня и начало июля (29 июня — 6 июля), а дополнительный период для тех, кто не справился с заданиями, пройдет с 3 по 25 сентября.

Ранее «Башинформ» писал о нововведениях в порядке проведения школьных олимпиад.