В Башкирии утвержден график ОГЭ и ЕГЭ: досрочный этап стартует уже в марте

ЕГЭ-2026 (11 классы).
Досрочный период ЭГЭ для 11-классников начнется 20 марта с экзаменов по географии и литературе. Математику досрочники сдадут 27 марта, а завершится весенний этап 10 апреля историей и химией.
Основной период пройдет с 1 июня по 19 июня:
1 июня: история, литература, химия;
4 июня: русский язык;
8 июня: математика (оба уровня);
11 июня: обществознание, физика;
15 июня: биология, география, иностранные языки (письменно);
По выбору выпускника один из предметов можно будет пересдать 8 и 9 июля.
ОГЭ-2026 (9 классы).
Досрочный период для девятиклассников стартует 21 апреля (математика) и продлится до 6 мая.
Основной период начнется 2 июня и завершится 19 июня.
Важные даты:
2 июня: математика;
9 июня: русский язык;
6 июня: информатика и иностранные языки.
Резервные дни для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине, назначены на конец июня и начало июля (29 июня — 6 июля), а дополнительный период для тех, кто не справился с заданиями, пройдет с 3 по 25 сентября.
