Мэрия Омска предупредила пенсионеров о новых телефонных мошенниках

Злоумышленники обещают пожилым людям медали и денежные выплаты от имени администрации.

Источник: Комсомольская правда

Администрация города Омска предупредила жителей о новой схеме телефонного мошенничества, направленной на пожилых граждан. Злоумышленники звонят пенсионерам от имени мэрии и обещают выдать медаль вместе с денежной выплатой к ней.

В мэрию Омска поступают многочисленные звонки от пенсионеров, которые пытаются проверить полученную информацию. Некоторые граждане обращаются в приемную или кадровую службу для уточнения сведений. Однако есть риск, что часть пожилых людей поверит мошенникам и сообщит им личные данные и реквизиты банковских карт.

Представители администрации призывают жителей города поговорить со своими пожилыми родственниками и напомнить им о существовании телефонных мошенников. Простая беседа с близкими людьми поможет уберечь их сбережения от действий негодяев.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют не сообщать незнакомцам никакую личную информацию и всегда перепроверять полученные сведения через официальные каналы связи. При подозрительных звонках следует обращаться в полицию.

