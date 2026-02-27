Мэрия Омска предупредила пенсионеров о новых телефонных мошенниках

Администрация города Омска предупредила жителей о новой схеме телефонного мошенничества, направленной на пожилых граждан. Злоумышленники звонят пенсионерам от имени мэрии и обещают выдать медаль вместе с денежной выплатой к ней.
В мэрию Омска поступают многочисленные звонки от пенсионеров, которые пытаются проверить полученную информацию. Некоторые граждане обращаются в приемную или кадровую службу для уточнения сведений. Однако есть риск, что часть пожилых людей поверит мошенникам и сообщит им личные данные и реквизиты банковских карт.
Представители администрации призывают жителей города поговорить со своими пожилыми родственниками и напомнить им о существовании телефонных мошенников. Простая беседа с близкими людьми поможет уберечь их сбережения от действий негодяев.
Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют не сообщать незнакомцам никакую личную информацию и всегда перепроверять полученные сведения через официальные каналы связи. При подозрительных звонках следует обращаться в полицию.
