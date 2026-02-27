Мэрия Омска предупредила пенсионеров о новых телефонных мошенниках

В мэрию Омска поступают многочисленные звонки от пенсионеров, которые пытаются проверить полученную информацию. Некоторые граждане обращаются в приемную или кадровую службу для уточнения сведений. Однако есть риск, что часть пожилых людей поверит мошенникам и сообщит им личные данные и реквизиты банковских карт.