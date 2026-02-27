Автоэксперт рассказал, как защитить автомобиль от киберугроз

«Автомобиль стал “компьютером на колесах”. Электронные блоки управления объединяют данные с датчиков, обрабатывают информацию и направляют команды для взаимодействия всех систем: от двигателя, трансмиссии, систем безопасности до мультимедиа и климат-контроля. В зависимости от марки количество ECU (электронные блоки управления — ред.) начинается от 20−30 блоков и может насчитывать 130−150 штук в одной машине. Поэтому вопросы кибербезопасности важны для автовладельцев», — рассказал эксперт «Автонет» НТИ.