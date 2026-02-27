Слздан сплав алюминия, кальция и титана для автопрома будущего

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты университета МИСИС разработали новый алюминиевый сплав с добавлением кальция и титана, который обладает повышенной жаропрочностью и износостойкостью, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Разработка предназначена для перспективных моделей автотранспорта.
«Коллектив ученых НИТУ МИСИС под руководством профессора Николая Александровича Белова, входящего в число самых цитируемых исследователей мира, разработал инновационный алюминиевый сплав с содержанием кальция и титана. Материал обладает высокими литейными свойствами и исключительной деформационной пластичностью. В перспективе из нового сплава можно создавать легкие и долговечные детали для машиностроительной промышленности», — рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, чьи слова приводит пресс-служба.
Традиционные сплавы из алюминия и кремния широко распространены в производстве благодаря хорошим литейным свойствам, малой плотности и небольшой стоимости. Однако они обладают существенным недостатком — низкой пластичностью. Из-за этого они неспособны выдерживать ударные нагрузки и сложные деформации, что значительно ограничивает сферу применения. Научный коллектив МИСИС предложил альтернативу на основе системы алюминий-кальций с добавлением титана.
«При затвердевании сплава в нем формируется структура, которую мы называем “природным композитом”. Ее можно сравнить с армированным материалом: мельчайшие твердые частицы равномерно распределены в пластичной алюминиевой основе. Твердость закономерно возрастает с увеличением доли этих частиц. Оптимальное сочетание свойств продемонстрировали сплавы, содержащие 0,5% титана», — рассказал руководитель авторского коллектива, главный научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением Николай Белов.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда. Результаты опубликованы в научном журнале Materials Letters.