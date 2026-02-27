Слздан сплав алюминия, кальция и титана для автопрома будущего

Традиционные сплавы из алюминия и кремния широко распространены в производстве благодаря хорошим литейным свойствам, малой плотности и небольшой стоимости. Однако они обладают существенным недостатком — низкой пластичностью. Из-за этого они неспособны выдерживать ударные нагрузки и сложные деформации, что значительно ограничивает сферу применения. Научный коллектив МИСИС предложил альтернативу на основе системы алюминий-кальций с добавлением титана.