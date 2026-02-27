В Иркутской области грипп подтвердился у 16 человек за неделю

За неделю с 16 по 22 февраля 2026 года в Приангарье зарегистрировано 16 543 случая ОРВИ, из них 9 303 — у детей. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у 16 человек. Терапевт Евгения Демидова рассказала КП-Иркутск о причинах.
— Увеличение числа заболеваний гриппом и ОРВИ связано, в первую очередь, со сниженным иммунитетом. Очень много пациентов обращается с дефицитом микроэлементов, макроэлементов и витаминов. А все это является основными слагаемыми здоровья. В таком случае у организма теряется свойство бороться с бактериями и вирусами. Также сказывается сезонность — на смену холодам периодами приходило тепло. Люди быстро скинули зимние вещи, но морозы вернулись, — пояснила специалист.
При вспышке заболеваний стоит настороженно относиться к признакам интоксикации (длительный период недомогания, нарушение ЖКТ, различные боли, высокая температура). Эти симптомы часто являются предвестниками развития заболевания. Опасными звоночками является и боль в горле, заложенность носа. При появлении таких симптомов стоит срочно обратиться к врачу.
При всем при этом показатель заболеваемости в целом по области находится ниже эпидемического порога на 42,9%. Но не стоит забыть о мерах профилактики. Нужно мыть руки, особенно после посещения общественного транспорта. Стоит также чаще проветривать помещения и дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.