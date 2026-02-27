В Иркутской области грипп подтвердился у 16 человек за неделю

При всем при этом показатель заболеваемости в целом по области находится ниже эпидемического порога на 42,9%. Но не стоит забыть о мерах профилактики. Нужно мыть руки, особенно после посещения общественного транспорта. Стоит также чаще проветривать помещения и дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.