«Будьте бдительны»: на территории Башкирии объявили «Ракетную опасность»

Сегодня днем, 27 февраля, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил о введении режима ракетной опасности на всей территории республики. Граждан призывают соблюдать бдительность и следить за официальными сообщениями.
Ранее в регионе неоднократно объявляли беспилотную опасность, однако угроза, связанная именно с ракетной опасностью, фиксируется впервые.
Граждан просят в случае возникновения нештатных ситуаций немедленно обращаться в экстренные службы.
