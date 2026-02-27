В Омске стая собак напала на 10-летнего мальчика

В омском СНТ «Ромашка» стая безнадзорных собак напала на 10-летнего мальчика. Сегодня, 27 февраля, об инциденте сообщила прокуратура Омской области.
Само происшествие случилось еще 17 февраля. Со слов очевидцев, собаки повалили ребенка на землю, предотвратить трагедию помогло вмешательство прохожей, которая разогнала стаю. Тем не менее ребенок успел получить травмы и проходит лечение.
По данному факту прокуратура инициировала проверку деятельности БУ «Муниципальный приют для животных», которое ведет отлов агрессивных собак на территории СНТ. Ведомство намерено проверить, соблюдает ли бюджетное учреждение требования законодательства и как справляется со своими обязанностями.
Кроме того, после окончания курса лечения мальчика прокуратура в интересах несовершеннолетнего в судебном порядке будут взыскивать компенсации причиненного ему морального вреда с виновных лиц.
Отметим, что в Омской области закон об ответственном обращении с животными, предусматривающих наказание в частности для тех, кто попросту бросает своих питомцев по окончании дачного периода в СНТ, до сих пор не принят.
