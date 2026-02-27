В Омске после фумигации допустили к продаже партию больных цветов из Китая

Западный цветочный трипс это мелкое насекомое, которое способно убить 500 видов растений. Зараженные цветки можно отличить специфическими серебристыми пятнами, а также деформацией и почернением цветков. Одна самка дает до 300 яиц с 12−15 поколениями в год при температуре 25 градусов тепла.