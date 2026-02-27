В Омске после фумигации допустили к продаже партию больных цветов из Китая

Управление Россельхознадзора по Омской области предотвратило оборот партии из 200 срезов гербер, зараженных западным цветочным трипсом. Карантинный фитосанитарный контроль проводился на складе временного хранения.
В ходе досмотра 16 февраля 2026 года инспектор ведомства выявил ввоз партии цветов из Китайской Народной Республики транзитом через Казахстан. При проверке был обнаружен карантинный объект — западный калифорнийский цветочный трипс. Омский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердил наличие жизнеспособных особей вредителя.
Собственнику груза было выдано предписание на фумигацию. После повторной экспертизы 24 февраля 2026 года партия допущена в оборот.
Западный цветочный трипс это мелкое насекомое, которое способно убить 500 видов растений. Зараженные цветки можно отличить специфическими серебристыми пятнами, а также деформацией и почернением цветков. Одна самка дает до 300 яиц с 12−15 поколениями в год при температуре 25 градусов тепла.
С начала 2026 года Управлением зафиксировано 4 случая выявления карантинных объектов в импортной растительной продукции. Уничтожено более 7 тысяч единиц заражённой цветочной продукции. Регулярные проверки помогают защищать сельскохозяйственные угодья от проникновения опасных вредителей. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Работающим омичам рассказали о праздничных выходных в наступающем марте.