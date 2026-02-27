Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске после фумигации допустили к продаже партию больных цветов из Китая

Обеззараживание позволило устранить угрозу распространения опасного вредителя на территории региона.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Омской области предотвратило оборот партии из 200 срезов гербер, зараженных западным цветочным трипсом. Карантинный фитосанитарный контроль проводился на складе временного хранения.

В ходе досмотра 16 февраля 2026 года инспектор ведомства выявил ввоз партии цветов из Китайской Народной Республики транзитом через Казахстан. При проверке был обнаружен карантинный объект — западный калифорнийский цветочный трипс. Омский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердил наличие жизнеспособных особей вредителя.

Собственнику груза было выдано предписание на фумигацию. После повторной экспертизы 24 февраля 2026 года партия допущена в оборот.

Западный цветочный трипс это мелкое насекомое, которое способно убить 500 видов растений. Зараженные цветки можно отличить специфическими серебристыми пятнами, а также деформацией и почернением цветков. Одна самка дает до 300 яиц с 12−15 поколениями в год при температуре 25 градусов тепла.

С начала 2026 года Управлением зафиксировано 4 случая выявления карантинных объектов в импортной растительной продукции. Уничтожено более 7 тысяч единиц заражённой цветочной продукции. Регулярные проверки помогают защищать сельскохозяйственные угодья от проникновения опасных вредителей. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Работающим омичам рассказали о праздничных выходных в наступающем марте.