265 дольщиков уфимского ЖК остались без 573 млн рублей: осуждены два экс-руководителя компании

По данным ведомств, с апреля 2015 по июнь 2022 года подсудимые привлекали деньги граждан и юрлиц под предлогом продажи квартир, офисов и парковочных мест в жилом комплексе «Первомайский» в Калининском районе. При этом исполнять обязательства перед дольщиками они не собирались, а большую часть полученных средств тратили на личные нужды.