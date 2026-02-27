265 дольщиков уфимского ЖК остались без 573 млн рублей: осуждены два экс-руководителя компании

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор двум бывшим руководителям ООО «Межрегиональная торгово-промышленная компания “Маштехресурсы”. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Башкирии, а также Объединенная пресс-служба судов республики.
По данным ведомств, с апреля 2015 по июнь 2022 года подсудимые привлекали деньги граждан и юрлиц под предлогом продажи квартир, офисов и парковочных мест в жилом комплексе «Первомайский» в Калининском районе. При этом исполнять обязательства перед дольщиками они не собирались, а большую часть полученных средств тратили на личные нужды.
Жертвами мошеннической схемы стали 265 человек. Общая сумма ущерба превысила 573 миллиона рублей.
Суд приговорил одного из фигурантов к 3,5 годам колонии общего режима, второго — к пяти. Оба также обязаны выплатить штрафы: 600 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно. Кроме того, в пользу потерпевших взыскано по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Подсудимых взяли под стражу в зале суда.
— Денежные средства пострадавшим выплачены публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», осуществляющей полномочия, связанные с защитой и восстановлением прав и законных интересов граждан — участников долевого строительства, — сообщает прокуратура.
