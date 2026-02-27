Сирены завоют в Нижегородской области 4 марта

4 марта в Нижегородской области, как и по всей России, пройдет масштабная проверка систем оповещения населения. Будут запущены сирены и громкоговорители, а также произойдет замещение теле- и радиовещания с кратковременным перерывом вещательных программ.
Услышав звук сирены, жителям региона необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. Также информация будет доступна в мобильном приложении МЧС России.
В ходе проверки до населения доведут сигнал оповещения «Внимание всем!» и специальное сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» Информация будет передаваться в аудио- и текстовом формате, в том числе с замещением эфира федеральных каналов.
Такие проверки проводятся регулярно, чтобы протестировать работоспособность всех средств оповещения и оценить готовность дежурного персонала на случай возникновения реальных чрезвычайных ситуаций.