В Прикамье к программе «Трезвое село» присоединилась деревня под Соликамском

В Пермском крае к федеральному проекту «Территория трезвости» присоединился населенный пункт в Соликамском округе. Пилотной площадкой программы «Трезвое село» планируют стать шесть территорий региона.
В Соликамском муниципальном округе для участия в программе выбрали деревню Володино. Проект не предполагает дополнительных запретов на продажу алкоголя. Акцент внимания жителей сделают на спорт, культуру и здоровые привычки через мотивационные мероприятия: Дни здоровья, культурно-массовые мероприятия и просветительские встречи.
В администрации округа пояснили, что реализацию программы «Трезвое село» начнут уже в этом году. К работе подключатся местные власти, медики, волонтеры, представители бизнеса и Соликамская епархия.