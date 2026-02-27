В Прикамье к программе «Трезвое село» присоединилась деревня под Соликамском

В Соликамском муниципальном округе для участия в программе выбрали деревню Володино. Проект не предполагает дополнительных запретов на продажу алкоголя. Акцент внимания жителей сделают на спорт, культуру и здоровые привычки через мотивационные мероприятия: Дни здоровья, культурно-массовые мероприятия и просветительские встречи.