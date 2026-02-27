Ричмонд
В Прикамье к программе «Трезвое село» присоединилась деревня под Соликамском

Федеральный проект реализуют в шести округах региона.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае к федеральному проекту «Территория трезвости» присоединился населенный пункт в Соликамском округе. Пилотной площадкой программы «Трезвое село» планируют стать шесть территорий региона.

В Соликамском муниципальном округе для участия в программе выбрали деревню Володино. Проект не предполагает дополнительных запретов на продажу алкоголя. Акцент внимания жителей сделают на спорт, культуру и здоровые привычки через мотивационные мероприятия: Дни здоровья, культурно-массовые мероприятия и просветительские встречи.

В администрации округа пояснили, что реализацию программы «Трезвое село» начнут уже в этом году. К работе подключатся местные власти, медики, волонтеры, представители бизнеса и Соликамская епархия.