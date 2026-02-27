В парке «Краснодар» полностью убрали электрический шалфей

В Террасированном саду парка «Краснодар» полностью убрали электрический шалфей, появляется здесь каждый ноябрь уже на протяжении шести лет. Теперь на месте светящейся композиции появятся живые цветы.
«Совсем скоро здесь начнется высадка настоящих растений. И летом мы снова сможем любоваться фиолетовыми реками цветов», — рассказали в официальном телеграм-канале парка.
Ранее к весне также подготовили смотровую площадку над энергоцентром, убрав зимние декорации. Ближе к лету здесь распустятся первые цветы, а пока на площадке красуется четкий геометрический узор из бересклета и барбариса.