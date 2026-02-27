Член ОП РФ Волков: март 2026 года для бизнеса — перезапуск по новым правилам

Важно понимать, что речь не идет о закрытии рынка аналитики. Спрос на исследования никуда не исчезнет — компаниям по-прежнему нужно понимать, что происходит на рынке, как меняются продажи и что делают конкуренты. Без таких данных невозможно ни планирование, ни развитие бизнеса. Кроме того, российский рынок исследований уже давно не пустой.