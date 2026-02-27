В Казахстане произошел взрыв в кафе, погибли семь человек

В казахстанском Щукинске произошел взрыв в кафе «Центр плова», в результате которого погибли семь человек, включая девочку. Еще 21 человек получил различные травмы, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся четверо из них. По словам очевидца, посетители выбегали из заведения босиком и падали в снег. Спасателям удалось предотвратить новые взрывы — они успели вынести из кафе пять газовых баллонов.