Жители Башкирии массово жалуются на сбои мобильного интернета

Сегодня днем, 27 февраля, жители Уфы и нескольких других городов республики столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, фиксирующего доступность онлайн-сервисов, количество жалоб на отсутствие связи резко выросло около 15:35 по местному времени.
Как ранее поясняли в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек в рамках мер безопасности. Это затрудняет навигацию беспилотников — сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения. Такие временные ограничения являются частью комплекса профилактических мероприятий.
Напомним, ранее в Башкирии объявили режим «Ракетная опасность.».
