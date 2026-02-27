Ричмонд
Жители Башкирии массово жалуются на сбои мобильного интернета

У жителей Башкирии начались сбои в работе мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 27 февраля, жители Уфы и нескольких других городов республики столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Согласно данным сервиса Downdetector, фиксирующего доступность онлайн-сервисов, количество жалоб на отсутствие связи резко выросло около 15:35 по местному времени.

Как ранее поясняли в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек в рамках мер безопасности. Это затрудняет навигацию беспилотников — сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения. Такие временные ограничения являются частью комплекса профилактических мероприятий.

Напомним, ранее в Башкирии объявили режим «Ракетная опасность.».

