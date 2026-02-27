Ричмонд
Эксперт назвал возможную причину пропажи туристов в Пермском крае

Коробов: зыбучий снег мог стать причиной задержки туристов в Пермском крае.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Зыбучий снег, затрудняющий передвижение, мог стать причиной задержки группы туристов на снегоходах в Пермском крае, заявил РИА Новости чемпион России по эндуро (мотоспорт по бездорожью) Александр Коробов.

«Мы гоняем там на сноубайках с друзьями часто — там много снега и природа, которой нет больше нигде. Сложность в том, что сейчас плохой снег для передвижения, сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют “крупа”. Техника проваливается и плохо едет», — рассказал Коробов.

По его словам, также может быть, что у разыскиваемой группы произошла поломка, или они заблудились, уехав не туда.

Коробов добавил, что сам был в тех краях в минувшие выходные. «Там погода в день по нескольку раз меняться очень сильно может», — подчеркнул он.

По информации МЧС, в районе Плато Кваркуш Красновишерского муниципального округа в Пермском крае потеряна связь с пятью туристами на пяти снегоходах. Группа не была зарегистрирована. Ведутся поиски.