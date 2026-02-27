Ричмонд
Изменились стоимость и стиль: в Челябинске обновили транспортную карту

В Челябинске обновлены дизайн и стоимость транспортной карты.

Источник: Александр Савиновских, Автобусный парк Челябинска

В Челябинске обновили транспортную карту — ее сделали более современной и стильной. Оранжевая карта стала глубокого синего цвета. При этом выдержан единый дизайн-код Челябинска. Над новым дизайном работала команда профессионалов.

Но перемены коснулись не только дизайна. Изменилась и ее стоимость.

— Вот уже 15 лет не менялась залоговая стоимость транспортной карты. Однако время диктует свои условия: со 2 марта стоимость «пластика» составит 100 рублей, — рассказали в городской службе организации движения.

Новую карту можно будет купить с понедельника, 2 марта, в пунктах выдачи и пополнения МУП «СОД». А с 10 марта — на автовокзалах Челябинска.