В России запустят регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Федеральный регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями, в который войдут данные о сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях, психических расстройствах и других категориях, начнет работу в России с 1 марта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Федеральный регистр пациентов с социально значимыми заболеваниями запускается с 1 марта», — сказал Говырин.
Он отметил, что в него войдут сердечно-сосудистые, неврологические, психические расстройства, болезни лёгких, печени и ряд других категорий.
«Система позволит точнее планировать потребности в лекарствах и обеспечивать преемственность лечения между регионами», — добавил парламентарий.