В Госдуме предложили меры для сдерживания цен на такси

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полномочия ФАС необходимо расширить для сдерживания цен на такси в России, поскольку агрегаторы повышают стоимость при каждом удобном случае, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Сервисы такси взвинчивают цены по любому удобному случаю: снегопад, дождь, жара, часы пик, праздники. Стоимость поездок тут же возрастает в полтора-два раза, а бывает и больше — ведь никакого “потолка” нет. Происходит это якобы автоматически, в рамках так называемого динамического ценообразования, но у него тоже должен быть предел», — сказал депутат в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.
«Также мы предлагали расширить полномочия ФАС, чтобы при любом резком увеличении цен служба могла директивно возвращать их на прежний уровень, а потом уже разбираться в причинах повышения», — добавил Миронов.
Он указал, что такие меры необходимы для «ограничения жадности» сервисов. Депутат считает, что в России такси не должно превращаться в роскошь.