В Госдуме предложили меры для сдерживания цен на такси

«Сервисы такси взвинчивают цены по любому удобному случаю: снегопад, дождь, жара, часы пик, праздники. Стоимость поездок тут же возрастает в полтора-два раза, а бывает и больше — ведь никакого “потолка” нет. Происходит это якобы автоматически, в рамках так называемого динамического ценообразования, но у него тоже должен быть предел», — сказал депутат в беседе с интернет-изданием NEWS.ru.