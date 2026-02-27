В Ростовской области ветераны СВО и члены их семей могут бесплатно получить новую профессию

В Ростовской области ветераны боевых действий, члены семей погибших участников СВО смогут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. Такая возможность появилась в рамках национального проекта «Кадры». Об этом говорится на сайте донского правительства.
Переобучение доступно также людям старше 50 лет, предпенсионерам, родителям в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающим мамам дошкольников, молодежи до 35 лет с проблемами трудоустройства, людям с инвалидностью, безработным и тем, кто просто ищет работу.
Как пояснила замгубернатора Олеся Старжинская, сейчас в регионе предлагают 29 образовательных программ, разработанных с учетом запросов работодателей. Среди них — сварщик, оператор беспилотников, помощник по уходу, санитар, специалист по искусственному интеллекту в образовании, разработчик ПО, турагент, администратор гостиницы, медсестра по уходу за больными, эколог предприятия.
Консультанты центров занятости будут работать с каждым индивидуально. Особое внимание уделят участникам СВО и их близким.
Форма обучения разная — от нескольких недель до нескольких месяцев, можно учиться очно или дистанционно. По окончании выдают документ о новой профессии или повышении квалификации.
