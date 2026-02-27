Никакой сенсации: крымский ученый высказался о параде планет 28 февраля

Астрономы призывают не доверять громким заголовкам: ожидаемое вечером 28 февраля расположение планет на небе является рутинным событием и не представляет научной ценности.
В беседе с корреспондентом «Крымской газеты» астроном Сергей Назаров пояснил, что в природе не существует явления, при котором планеты выстраиваются в одну линию относительно Земли. По словам ученого, орбиты планет находятся в разных плоскостях, поэтому их видимое сближение на небосводе до состояния «в одну точку» физически невозможно.
«За 30 лет стажа я не видел, чтобы даже две планеты сошлись в одну точку. Чтобы сошлись пять планет или больше — этого, наверное, миллиарды лет ждать надо», — подчеркнул Назаров.
Ученый добавил, что даже в случае такого гипотетического события для науки оно не имело бы никакого значения, в отличие от астрологии, где подобные конфигурации используются для «зарабатывания денег».
Скептически настроены к грядущей «сенсации» и в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. В своем официальном Telegram-канале ученые назвали нелепой саму идею о том, что 28 февраля планеты соберутся в одном месте, чтобы затем быстро «разбежаться».
Специалисты также обратили внимание на техническую сторону вопроса. Из шести заявленных планет две — Уран и Нептун — невозможно разглядеть без специальной оптики. Что касается остальных, то Венера, Меркурий и Сатурн в настоящее время находятся слишком близко к Солнцу.