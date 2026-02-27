Рейсы в Анталью из Волгограда возобновятся в мае

— Анталья — одно из самых популярных направлений среди жителей и гостей Волгоградской области, — сообщают в аэропорту Волгограда, ссылаясь на статистку. — В 2025 году пассажиропоток на рейсах составил более 39 тысяч человек, средняя загрузка — 96%.