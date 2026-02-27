Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейсы в Анталью из Волгограда возобновятся в мае

С 24 мая аэропорт Волгограда возобновит отправку чартерных рейсов в Анталью.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в воздушной гавани. Возобновление чартерной полетной программы стыло возможным благодаря достигнуты договоренностям с с туроператором FUN&SUN и авиакомпанией Уральские авиалинии.

Сообщается, что вылетать в Анталью волгоградцы смогут еженедельно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Пассажиров будут доставлять в Анталью на Airbus А321 вместимостью до 220 кресел.

— Анталья — одно из самых популярных направлений среди жителей и гостей Волгоградской области, — сообщают в аэропорту Волгограда, ссылаясь на статистку. — В 2025 году пассажиропоток на рейсах составил более 39 тысяч человек, средняя загрузка — 96%.

Накануне, напомним, сообщалось о том, что в Росавиации планируют рассмотреть возможность прямых перелетов из Волгограда в Батуми (Грузия).