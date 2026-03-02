Что интересовало россиян в новостях: результаты опросов февраля 2026 года

До перехода конфликта на Ближнем Востоке в новую горячую фазу в феврале в информационном поле регулярно обсуждалась возможность атаки на Иран. По данным опросов, 71% читателей допускали новые удары США по территории Исламской Республики, а 78% считали вероятным повторение военного конфликта между Израилем и Ираном. При этом 72% респондентов ответили, что усиление давления на Тегеран не поможет заключению сделки по ядерной программе. Отдельно редакция Новостей Mail спрашивала, существует ли в мире угроза конфликта с применением ядерного оружия — 73% участников оценили такую вероятность как «скорее высокую».
0−10%
Лишь 10% респондентов выразили несогласие с мнением, что назначение Константина Богомолова на пост ректора Школы-студии МХАТ «нарушало традиции преемственности учебного заведения».
11−20%
19% считают, что усиление давления США на Иран поможет заключить новое соглашение между странами.
При этом каждый пятый опрошенный ответил «нет» на вопрос, возможна ли атака США на Иран в ближайшее время.
21−30%
29% скорее допускают выход США из переговоров по Украине.
30% полагают, что Мюнхенская конференция «скорее ухудшит» отношения между США и Европой.
Почти треть участников выбрали вариант «не изменятся», говоря о перспективах отношений Германии и России.
31−40%
39% «скорее согласны» с утверждением, что, высшее образование гарантирует успешную карьеру.
40% читателей «скорее положительно» оценивают участие Белоруссии в Совете мира.
41−50%
Половина читателей высказалась в пользу того, что прекращение действия договора СНВ-III скорее угрожает интересам России.
51−60%
55% респондентов заявили, что «скорее не знают», как нужно действовать в случае объявления беспилотной опасности.
57% не следят за ходом дела Тимура Иванова.
Также 57% считают, что помощь Кубе «скорее ухудшит» отношения между Россией и США.
61−70%
По мнению 68% респондентов скорее не стоит ограничивать распространение информации о личности преступников, совершивших нападения на образовательные учреждения.
68% не ожидают военного столкновения между Францией и Нигером и столько же скорее не допускают в ближайшем будущем военный конфликт между США и КНР.
70% читателей воспринимают «файлы Эпштейна» скорее как доказательство реальных преступлений.
71−80%
73% респондентов скорее разделяют позицию, что сейчас в мире существует угроза крупного военного конфликта.
75% участников опроса прогнозируют, что отношения Великобритании и России в ближайшее время «скорее ухудшатся». 73% придерживаются схожей позиции касательно отношений Европы и России.
78% не допускают выход Франции из НАТО, примерно одинаковая доля респондентов наоборот допускают усиление напряженности в Арктике из-за операции НАТО.
79% высказались за то, что в Европе скорее не смогут заменить ядерный зонтик США.
81−90%
80% согласны с мнением, что назначение Константина Богомолова на пост ректора Школы-студии МХАТ «нарушало традиции преемственности учебного заведения».
Также, по мнению 80% читателей внеземные формы жизни существуют.
91−100%
96% россиян считают, что Украина скорее не сможет расплатиться с Европой по кредитам.
По мнению 95% читателей контроль за качеством школьного питания в России скорее стоит усилить.
93% выбрали вариант «скорее угрожают» на вопрос: «Как вы считаете, планы США по размещению дальнобойных вооружений в Европе угрожают безопасности?».