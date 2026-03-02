Что интересовало россиян в новостях: результаты опросов февраля 2026 года

До перехода конфликта на Ближнем Востоке в новую горячую фазу в феврале в информационном поле регулярно обсуждалась возможность атаки на Иран. По данным опросов, 71% читателей допускали новые удары США по территории Исламской Республики, а 78% считали вероятным повторение военного конфликта между Израилем и Ираном. При этом 72% респондентов ответили, что усиление давления на Тегеран не поможет заключению сделки по ядерной программе. Отдельно редакция Новостей Mail спрашивала, существует ли в мире угроза конфликта с применением ядерного оружия — 73% участников оценили такую вероятность как «скорее высокую».