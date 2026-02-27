Белые мишки «Роева ручья»: в День белого медведя красноярский зоопарк показал своих спасёнышей и рассказал их истории

Всё началось в 2006 году, когда с острова Врангеля в Красноярск прилетел истощённый медвежонок. Он вырос и превратился в самого крупного хищника парка — величественного Феликса. В 2018-м компанию ему составила Урсула из посёлка Диксон, а в 2019-м — Марфа из Норильска.