Белые мишки «Роева ручья»: в День белого медведя красноярский зоопарк показал своих спасёнышей и рассказал их истории

27 февраля отмечается Международный день белого медведя. В честь этого «Роев ручей» поделился фотографиями своих полярных обитателей и напомнил истории их спасения.
Сегодня в красноярском зоопарке живут четыре белых медведя: могучий Феликс, Урсула, Марфа и молодой Ермак. Трое из них — спасёныши, обретшие дом благодаря неравнодушным людям.
Всё началось в 2006 году, когда с острова Врангеля в Красноярск прилетел истощённый медвежонок. Он вырос и превратился в самого крупного хищника парка — величественного Феликса. В 2018-м компанию ему составила Урсула из посёлка Диксон, а в 2019-м — Марфа из Норильска.
Ермак — молодой самец, родившийся в Геленджике почти шесть лет назад. Он прибыл в Красноярск, чтобы продолжить «дело» своего отца — Командора Седова, первого белого медведя, поселившегося в «Роевом ручье».
Все четверо чувствуют себя отлично. Для них созданы комфортные условия с просторными вольерами, бассейнами и современными системами фильтрации воды. А чтобы хищникам не было скучно, для них разработали специальные игрушки, поддерживающие физическую активность.
В фотоподборке «Роева ручья» — упитанные, ухоженные и счастливые хозяева Арктики, напоминающие нам о том, что доброта и осознанность могут спасти целый вид.