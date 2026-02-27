Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белые мишки «Роева ручья»: в День белого медведя красноярский зоопарк показал своих спасёнышей и рассказал их истории

27 февраля отмечается Международный день белого медведя. В честь этого «Роев ручей» поделился фотографиями своих полярных обитателей и напомнил истории их спасения.

10

27 февраля отмечается Международный день белого медведя. В честь этого «Роев ручей» поделился фотографиями своих полярных обитателей и напомнил истории их спасения.

Сегодня в красноярском зоопарке живут четыре белых медведя: могучий Феликс, Урсула, Марфа и молодой Ермак. Трое из них — спасёныши, обретшие дом благодаря неравнодушным людям.

Всё началось в 2006 году, когда с острова Врангеля в Красноярск прилетел истощённый медвежонок. Он вырос и превратился в самого крупного хищника парка — величественного Феликса. В 2018-м компанию ему составила Урсула из посёлка Диксон, а в 2019-м — Марфа из Норильска.

Ермак — молодой самец, родившийся в Геленджике почти шесть лет назад. Он прибыл в Красноярск, чтобы продолжить «дело» своего отца — Командора Седова, первого белого медведя, поселившегося в «Роевом ручье».

Все четверо чувствуют себя отлично. Для них созданы комфортные условия с просторными вольерами, бассейнами и современными системами фильтрации воды. А чтобы хищникам не было скучно, для них разработали специальные игрушки, поддерживающие физическую активность.

В фотоподборке «Роева ручья» — упитанные, ухоженные и счастливые хозяева Арктики, напоминающие нам о том, что доброта и осознанность могут спасти целый вид.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше