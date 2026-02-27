Камеры в Казахстане начнут фиксировать телефон за рулем и непристегнутый ремень

«Если раньше такие нарушения, как использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и ряд других, фиксировались сотрудниками полиции вручную, то теперь для этого могут применяться современные технологии. То есть сами требования закона остаются прежними — меняются только способы их фиксации», — отметили в ведомстве.