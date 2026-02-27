Камеры в Казахстане начнут фиксировать телефон за рулем и непристегнутый ремень

На ведомственном сайте МВД сообщили, что изменения в статье 31 КоАП «Особенности административной ответственности при фиксации правонарушения…» связаны с принятием нового Цифрового кодекса. Отмечается, что речь не идет о введении новых запретов. Расширяются только технические возможности выявления уже существующих правонарушений.
«Если раньше такие нарушения, как использование телефона за рулем, непристегнутый ремень безопасности и ряд других, фиксировались сотрудниками полиции вручную, то теперь для этого могут применяться современные технологии. То есть сами требования закона остаются прежними — меняются только способы их фиксации», — отметили в ведомстве.
Ранее в автоматическом режиме фиксировались 6 видов нарушений: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, неправильная остановка или стоянка, нарушение правил обгона и расположения на дороге, а также непредоставление преимущества пешеходам. Остальные нарушения выявлялись только при непосредственном участии сотрудника полиции.
Теперь закон расширяет технические возможности и предусматривает три способа фиксации нарушений:
- классические камеры, как и прежде, продолжают фиксировать указанные нарушения;
- камеры автоматической фиксации смогут выявлять и другие нарушения, не требующие специальных измерений: например, использование телефона за рулем или непристегнутый ремень безопасности;
- использование данных государственных баз, интегрированных с системой ЕРАП. Это позволит автоматически выявлять нарушения, связанные с документами: просроченный техосмотр, отсутствие действующего страхового полиса, истечение срока разрешения на хранение оружия и другие аналогичные случаи.
Кроме того, теперь система может автоматически выносить предупреждения по тем правонарушениям, где законом предусмотрена именно такая мера.
Ранее для этого требовалось участие сотрудника полиции и оформление материалов вручную, теперь процедура может осуществляться автоматически. Например, это касается создания затора, неправильного использования внешних световых приборов и ряда других нарушений правил дорожного движения.
"Отдельно разъясняем: распространяемая в отдельных СМИ информация о том, что камеры автоматической фиксации якобы будут привлекать к ответственности пешеходов, не соответствует действительности. Данные системы предназначены исключительно для выявления нарушений правил дорожного движения транспортными средствами.
В целом изменения направлены на повышение уровня общественной и дорожной безопасности, предупреждение правонарушений и снижение риска тяжких последствий на дорогах и в общественной среде. Применение цифровых решений позволяет своевременно выявлять опасное поведение и предотвращать угрозы для жизни и здоровья граждан", — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.