Дерматолог назвала мифом предположения, что лазерная эпиляция вызывает рак

Дерматолог Жовтан: филлеры и лазерная эпиляция не могут вызвать рак.

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Дерматолог Наталия Жовтан назвала мифом предположения, что филлеры и лазерная эпиляция могут вызвать онкологию.

«Ботулотоксин, гиалуроновая кислота, препараты для биоревитализации не обладают мутагенным действием. Они не проникают в ядро клетки и не взаимодействуют с генетическим материалом, а работают в межклеточном пространстве или на мембране клетки. Страх, что филлер “запечатает” раковую клетку внутри, тоже несостоятелен. Риск того, что единичный лазерный сеанс запустит рак у здорового человека, стремится к нулю. Это миф», — сказала дерматолог в беседе с порталом NEWS.ru.

Они подчеркнула, что любое высокоинтенсивное воздействие вызывает контролируемый ожог и воспаление. При этом, по словам врача, организм здорового человека обладает мощнейшими системами репарации ДНК.