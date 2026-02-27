Дерматолог назвала мифом предположения, что лазерная эпиляция вызывает рак

«Ботулотоксин, гиалуроновая кислота, препараты для биоревитализации не обладают мутагенным действием. Они не проникают в ядро клетки и не взаимодействуют с генетическим материалом, а работают в межклеточном пространстве или на мембране клетки. Страх, что филлер “запечатает” раковую клетку внутри, тоже несостоятелен. Риск того, что единичный лазерный сеанс запустит рак у здорового человека, стремится к нулю. Это миф», — сказала дерматолог в беседе с порталом NEWS.ru.