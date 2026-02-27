Ученый Фокин: интуиция продолжит доминировать в химических открытиях в «эру ИИ»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Развитие специализированных химических ИИ вряд ли лишит химиков работы, так как существующие алгоритмы машинного обучения в принципе не обладают интуицией, которая играет важную роль в повседневной работе химиков и в постановке ими задач, ведущих к большим химическим открытиям. Такое мнение выразил на открытой лекции на химическом факультете МГУ лауреат премии «Вызов» Валерий Фокин.
«Естественно, что большие массивы могут анализироваться при помощи современных алгоритмов ИИ, которые смогут находить в этих данных некоторые закономерности. При этом я не хочу противопоставлять интуицию и искусственный интеллект, однако нам важно учитывать то, что они решают задачи совершенно разные в своем корне и понимании. Поэтому вряд ли стоит ожидать того, что ИИ оставит химиков без работы», — заявил он.
Как отметил Фокин, интуиция отражает накопленный опыт исследователя и его глубокое погружение в тот предмет, которым он занимается. Благодаря этому она позволяет менять постановку задачи таким образом, что химик или любой другой ученый начинает смотреть на нее с радикально нового угла. Это позволяет им находить новые решения и создавать новые полезные материалы и вещества, приносящие пользу обществу.
«Обыватели и специалисты в других областях знаний ожидают от химии абсолютной точности — они считают, что мы можем сначала предсказать все на бумаге, и потом это повторится и в реальности. На самом деле это не так, и в нашей науке важен творческий процесс в лаборатории. ИИ поможет нам оптимизировать уже известные реакции, но творческие элементы останутся всегда. Качественный скачок для совершения неочевидных открытий по-другому сделать просто нельзя», — подытожил Фокин.
О премии «Вызов».
Премия была учреждена в 2023 году фондом развития научно-культурных связей «Вызов» совместно с Газпромбанком при поддержке Правительства Москвы и фонда Росконгресс. В прошлом году она была присуждена в номинации «Открытие» химику Валерию Фокину за «изобретение реакции, определившей клик-химию». Фокин считался одним из главных кандидатов на Нобелевскую премию за открытие этой реакции, которая была присуждена в 2022 году Каролин Бертоцци, Мортену Мельдалю и Барри Шарплессу.