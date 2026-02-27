Ученый Фокин: интуиция продолжит доминировать в химических открытиях в «эру ИИ»

«Обыватели и специалисты в других областях знаний ожидают от химии абсолютной точности — они считают, что мы можем сначала предсказать все на бумаге, и потом это повторится и в реальности. На самом деле это не так, и в нашей науке важен творческий процесс в лаборатории. ИИ поможет нам оптимизировать уже известные реакции, но творческие элементы останутся всегда. Качественный скачок для совершения неочевидных открытий по-другому сделать просто нельзя», — подытожил Фокин.